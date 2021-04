Lojas Americanas e B2W combinam operações e criam nova empresa

Ambas as companhias já vinham há meses anunciando parcerias entre si para a criação do chamado omnichannel, em que clientes podem fazer compras pela internet e optarem pela retirada de produtos em lojas físicas ou usarem infraestrutura de lojas como pequenos centros de armazenagem de produtos.

"A combinação das operações é uma oportunidade única de acelerar a evolução dos negócios. A nova companhia será mais poderosa e mais valiosa do que a combinação das partes, pois representará o resultado de uma soma contínua, um novo ecossistema totalmente integrado para gerar valor, com base em cinco pilares: efeito de rede, tecnologia proprietária, economia de escala, marca reconhecida, e uma plataforma de M&A [fusões e aquisições] ainda mais forte", diz o comunicado das companhias.

O protocolo de justificativa da operação cita que laudo de avaliação preparado pela Apsis calculou que a relação de troca com base no acervo a ser cindido de Lojas Americanas seria de cerca de 0,134 ação ordinária da B2W por cada papel da controladora. "Não há que se falar, portanto, em direito de recesso para os acionistas de Lojas Americanas dissidentes", afirma o documento.

Para a segunda etapa, a Lojas Americanas pretende criar um veículo no exterior para listagem nos Estados Unidos que se chamará americanas inc. A estimativa é que esta fase seja concluída em menos de um ano.

O acordo combina as operações de varejo digital e físico das companhias em um só, movimento que já foi feito, por exemplo, pelas concorrentes Via Varejo (Casas Bahia) e Magazine Luiza.

A B2W, que hoje opera os comércios eletrônicos Americanas.com, Submarino e Shoptime –além de ter uma relevante operação digital de pagamentos, a Ame–, passará a comandar a empresa resultante da fusão, que irá se chamar americanas s.a. (com o a minúsculo), aproveitando que é a marca mais conhecida do grupo.

