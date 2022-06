'Loja do Ex' recebe presentes de relacionamentos que acabaram

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O Parque Shopping Belém, na capital do Pará, lançou uma ação para ajudar quem está com dificuldades para desapegar das lembranças deixadas com o fim do relacionamento. A Loja do Ex, instalada no centro de compras, está arrecadando presentes de ex-namorados que serão doados para uma associação sem fins lucrativos.

Inaugurado no último sábado (4), o espaço já começou a receber os primeiros "desapegos", como roupas e bichos de pelúcia, e ficará aberto até o dia 30 de junho, das 10h às 22h.

Segundo a superintendente do shopping, Andréa Mendonça, a iniciativa, que brinca com a celebração do Dia dos Namorados, neste dia 12 de junho, tem um objetivo social.

"Foi uma ação que nós criamos com o objetivo de arrecadar coisas que as pessoas não usam mais. A ideia é fazer uma triagem dos itens e destinar o que foi selecionado para nossa instituição parceira."

A escolhida foi a Movimento de Emaús, associação que realiza ações com crianças, adolescentes e adultos da região Amazônica, em situação de vulnerabilidade social.

Os interessados podem doar desde roupas, sapatos e agasalhos, até almofadas e objetos de decoração. As doações precisam estar em bom estado e não serão aceitos produtos perecíveis.

A Loja do Ex também conta com um painel de recados para reunir o desabafo de quem sofreu uma desilusão amorosa, diz Andréa. "A ideia é reunir esses recados que serão deixados lá para fazermos uma brincadeira nas redes sociais", diz.

Apesar da temática do Dia do Namorados, o espaço está aberto para doações de forma geral. "O pano de fundo do ex é apenas para criar a brincadeira. A proposta principal é arrecadar itens que a pessoa tem em casa e que estão sem utilidade para ela."