Lockdown pode afetar crescimento econômico do primeiro semestre, diz presidente do BC

Campos Neto voltou a falar que o país precisa de credibilidade na área fiscal e ponderou que com a piora da pandemia a incerteza com relação às contas públicas aumentou. O desafio fiscal é grande, precisamos de uma resposta institucional à altura", afirmou.

O titular do BC disse que os lockdowns deverão ser temporários por conta da vacinação. "O Brasil é o 5º país que mais vacina no mundo", frisou.

Desde a semana passada, governadores e prefeitos paralisaram atividades em meio à piora da pandemia de Covid-19 e à superlotação de leitos e de UTIs. Segundo ele, se as restrições aumentarem, o desempenho da economia deverá ser pior no primeiro semestre.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que dados recentes do comércio mostram recuperação, mas que ainda não refletiram os efeitos do que chamou de "pequeno lockdown", ocorrido em algumas cidades do país nos últimos dias.

