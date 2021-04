Locaweb anuncia aquisição da Bling por R$ 524,3 milhões

A Locaweb informou nesta quinta-feira, 22, a aquisição da totalidade das ações da Organisys Software (Bling), por aproximadamente R$ 524,3 milhões. O valor, no entanto, está sujeito, ainda, a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação.

Simultaneamente à assinatura do contrato de compra da Bling, a Locaweb também celebrou contrato para a aquisição da totalidade das ações de emissão da Pagcerto Soluções em Pagamento, empresa que atua por meio de uma plataforma white label de subadquirência e BaaS (banking as a service), serviços estes que serão integrados e aproveitados pelo Bling. A aquisição da Pagcerto será realizada pela Bling após esta se tornar uma sociedade controlada pela companhia, ou seja, após a conclusão do Contrato Bling.

Lançado em 2009 na cidade de Bento Gonçalves (RS), o Bling é um sistema de gestão online, para o segmento de e-commerce e micro e pequenas empresas - MPEs, com mais de 200 integrações, que oferece soluções no modelo SaaS para negócios físicos, virtuais ou híbridos, auxiliando na gestão e organização dos negócios, por meio de módulos para emissão de notas fiscais eletrônicas, catálogo de produtos, estoques e vendas multicanal, PDV, gestão financeira, integrações com plataformas de e-commerce, marketplaces e soluções logísticas, dentre outros.

O Bling vem ampliando sua integração com o sistema bancário, a partir da visão proporcionada pela agenda do Open Banking. Desde 2020 os clientes do Bling já possuem uma conta digital integrada ao sistema de gestão, facilitando a emissão de boletos, transferências, pagamentos de contas e conciliações financeiras. Nos próximos meses serão adicionados novos serviços, como Pix, serviços de adquirência e

antecipações de recebíveis, facilitando o acesso das micro e pequenas empresas ao sistema financeiro.

"Com essa aquisição, a Locaweb, que já tem o mais completo ecossistema de soluções tecnológicas para MPEs e forte atuação no mercado de e-commerce, deixa o seu portfólio ainda mais robusto e entra no importante e sinérgico mercado de sistemas de gestão", destaca a Locaweb.