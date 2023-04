Lobby do comércio libera câmeras com reconhecimento facial em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comércio paulistano pressionou, e a prefeitura prepara para maio o novo edital do Smart Sampa, programa que prevê a instalação de 20 mil câmeras de reconhecimento facial pela cidade, com investimentos de R$ 150 milhões.

A Associação Comercial de São Paulo e outras entidades do ramo reivindicavam ao Tribunal de Contas do Município pela retomada do programa.

O setor quer o Smart Sampa para usufruir de mais segurança nas lojas de rua, especialmente em áreas de risco, como o centro, que afugenta consumidores com os perigos na Cracolândia.

É a segunda tentativa de colocar o plano de monitoramento em ação. Inicialmente, o edital foi suspenso.

O tribunal havia sustado o projeto por possíveis falhas referentes ao algoritmo e violações da Lei Geral de Proteção de Dados —o sistema coleta e grava imagens das pessoas. Entre novembro de 2022 e a semana passada, os auditores e técnicos do fizeram uma série de recomendações, e agora dão sinal verde à implantação.

A expectativa inicial era a de lançar um projeto com investimentos em torno de R$ 70 milhões por ano, mas os valores —principalmente dos equipamentos— foram reajustados, desde então.

Com o edital liberado, a prefeitura trabalha com os novos parâmetros aprovados. Cerca de 20 empresas de segurança já receberam os termos de referência do projeto para enviarem propostas na próxima semana.