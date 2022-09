Livro propõe ideias sobre crescimento com inclusão

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Em plena campanha eleitoral, um grupo de 27 pesquisadores lança nesta quinta-feira, 15, em Brasília, o livro Retomada do Desenvolvimento, com propostas para um modelo de crescimento com inclusão social. Embora seja um dos temas mais citados na campanha eleitoral, ele é pouco debatido com profundidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.