Lira revoga convocação para Paulo Guedes explicar reajuste a policiais

"Ele vai falar sobre o aumento prometido pelo presidente Jair Bolsonaro aos agentes de segurança que recebem recursos da União, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Polícia Civil do DF, Polícia Militar do DF e Corpo de Bombeiros Militar do DF", escreveram.

O ministro da Economia foi convocado a pedido dos deputados federais Luis Miranda (Republicanos-DF) e Subtenente Gonzaga (PSD-MG) no fim do mês passado.

Em sua decisão, Lira deferiu pedido do deputado federal Neucimar Fraga (PP-BA), que já solicitava a revogação dessa convocação de Guedes. Dentre os deputados da Comissão de Segurança Pública, da Câmara, Fraga foi um dos dois políticos contrários à audiência com o ministro da Economia, junto de Tiago Mitrauid (Novo-MG).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.