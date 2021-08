Lira e Campos Neto devem voltar a falar com empresariado nesta semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que aliviou o mercado com as declarações de compromisso com o teto de gastos no evento da XP nesta terça (24), deve voltar a falar a uma plateia presencial e online de empresários nesta sexta (27), ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e da Febraban, Isaac Sidney.

Patrocinado pela federação dos bancos, o evento vai ser promovido pela Esfera, fundada pelo empresário João Carlos Camargo para aproximar lideranças públicas e privadas.

Na pauta continuam a agenda de reformas e as perspectivas da economia brasileira.

Na fala de terça ao setor privado, Lira negou qualquer sinal ao mercado de abandono à responsabilidade fiscal, citou a PEC dos Precatórios e disse que o Congresso até agora “não deu sequer uma vírgula” de possibilidade que desse a entender que romperia o teto de gastos.

Campos Neto, por sua vez, disse que tem tentado levar o mercado a olhar além do ruído fiscal e que os números apontam que a situação das contas públicas brasileiras é melhor do que as expectativas dos agentes econômicos.