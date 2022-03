LinkedIn recua e passa a permitir anúncios de vaga para minorias

A vaga derrubada que deu início à discussão foi aberta pelo Laut (Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo) e buscava contratar alguém para a coordenação do setor administrativo e financeiro. O anúncio dizia dar preferência a uma pessoa negra ou indígena.

As entidades afirmam ainda que o STF (Supremo Tribunal Federal) já julgou a constitucionalidade das ações afirmativas e sua compatibilidade com o princípio da igualdade.

No documento, as entidades afirmam que a pretexto de evitar discriminação, a empresa consegue o efeito "exatamente inverso": reforçar a discriminação histórica e tradicional de minorias no mercado de trabalho brasileiro.

