Light vai à Justiça para tentar adiar redução na conta de luz

A perspectiva é de reajustes elevados, de ao menos 12% na média do país. São quase 4 pontos percentuais acima do reajuste do ano passado, que foi de 8%, segundo cálculo da TR Soluções --empresa de tecnologia especializada em tarifas de energia. O levantamento não considera impostos (que variam de estado para estado) nem a bandeira tarifária.

O texto também destaca que "no caso da Light, a consulta é ainda mais necessária, já que, em razão de a Aneel pretender capturar créditos ainda não compensados pelas distribuidoras, o que gera risco de desequilíbrio econômico-financeiro que pode acabar por comprometer a qualidade do serviço público de distribuição prestado pela companhia."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.