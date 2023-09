Light confirma plano para sair de recuperação judicial

A avaliação é que a Light tenta acelerar o processo de reestruturação financeira para dar uma resposta à Aneel, que vê a empresa sem condições financeiras para negociar a renovação de sua concessão para distribuir energia elétrica para parte do estado do Rio de Janeiro.

O valor de mercado da Light disparou nos últimos meses, em meio a um avanço do empresário Nelson Tanure sobre o controle da companhia. Para os debenturistas, mesmo com a queda desta quarta, o preço das ações não reflete a situação de crise da empresa.

Conversas nesse sentido, porém, já estão em curso desde que a BR Partners assumiu a missão de negociar. Embora prefiram a via da negociação direta, porém, a Folha apurou que os fundos que detêm debêntures da empresa não veem possibilidade de acordo no curto prazo.

Segundo fontes, a ideia da empresa é condicionar o fim do processo de recuperação judicial a um acordo para alongamento e conversão de dívidas com os grandes credores. Acena ainda com um aporte de R$ 1 bilhão de seus sócios controladores.

A notícia sobre a nova estratégia da Light começou a circular na terça (6). Na quarta (7), ainda sem qualquer manifestação oficial, as ações da empresa caíram quase 9% na B3. A confirmação só foi publicada no sistema da CVM às 20h43 de quarta.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois dias após as primeiras noticias, a Light confirmou na noite de quarta-feira (6) que seu conselho de administração aprovou um plano de saída da recuperação judicial iniciada em maio para lidar com uma dívida de cerca de R$ 11 bilhões.

