Ligação de celular para a Central 135 do INSS será gratuita

Além disso, conforme previsto no edital, o INSS pagará apenas o que realmente for utilizado na franquia contratada.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial da União, o valor máximo estimado da contratação é R$ 43 milhões para um contrato de 12 meses, "mas espera-se que este valor seja reduzido durante a licitação", informa o texto.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - As ligações de celular para a Central 135 do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) deixarão de ser cobradas. O início da gratuidade está atrasado, pois o serviço passou a ser obrigatório desde setembro de 2021, quando o governo federal reconheceu o 135 como sendo de utilidade pública.

