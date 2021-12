Lideranças do agro veem interesse comercial em restrições da UE contra desmatamento

Na COP26, conferência do clima que ocorreu em Glasgow, na Escócia, o Brasil apresentou um dado irreal de queda de 5% da devastação no bioma em 2021.

Fernando Cadore, presidente da Aprosoja (Associação Brasileira dos Produtores de Soja), discorda do que foi proposto pela Comissão Europeia: se aprovada, a regra abrangeria inclusive o corte de árvores considerado legal na legislação do país de origem dos produtos.

Países estrangeiros deveriam "seguir os exemplos dos agricultores brasileiros na preservação", disse Júlio Cézar Busato, presidente da Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores de Algodão), em um evento em São Paulo (zona oeste da capital paulista) que contou com a participação por videoconferência dos ministros do Meio Ambiente, Joaquim Pereira Leite, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. O líder da bancada ruralista, o deputado federal Sérgio Souza, também participou.

Em novembro, a Comissão Europeia propôs proibir a importação de produtos considerados relacionados ao desmatamento e à degradação florestal, entre eles soja e carne bovina. Já os EUA, desde a posse de Joe Biden, discutem limitar a compra de produtos provenientes de áreas com desmatamento ilegal, o que poderia diminuir a importação do Brasil de couro, carne, madeira, café, celulose e soja.

