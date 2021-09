Líder dos caminhoneiros é Bolsonaro, diz ex-ministro que enfrentou greve de 2018

Hoje, tais recursos atenderiam à quimera bolsonarista de um golpe: circulam mensagens dizendo que uma radicalização nas ruas abriria a porta para uma intervenção federal com militares em favor de Bolsonaro, o que é uma elaboração delirante do ponto de vista legal.

"Naquela crise, fazíamos duas reuniões por dia do comitê de gestão, a segunda delas com o presidente presente", diz Jungmann.

A percepção do ex-ministro é de que o movimento atual não irá crescer como em 2018, com efeitos graves na economia. Há também o fato de que muitas entidades do setor se posicionaram contra os atos.

Ele crê que o recuo de Bolsonaro, que pediu o fim do movimento, se deve exclusivamente ao temor de desabastecimento num momento de erosão da economia: inflação alta, crise energética nos calcanhares do governo, desemprego e problemas fiscais se avolumando.

"Naquele momento, surgiu um sindicalismo em rede. Nós fizemos uma reunião com sindicatos, fizemos foto, e a greve só piorou depois. Isso porque é algo disperso, de grupos que falam entre si. Com quem você negocia?", contou.

Ministro da Segurança Pública do governo de Michel Temer (MDB), Jungmann esteve na linha de frente da crise aguda de maio de 2018, quando bloqueios provocaram estado de emergência em diversos pontos do país e obrigaram o uso de forças federais.

"O líder é o presidente da República", avalia Raul Jungmann, apontando para o fato de que foi Jair Bolsonaro quem convocou a categoria a integrar os atos golpistas em favor de seu governo no feriado do 7 de Setembro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.