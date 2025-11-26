Levi's abre loja premium nos Jardins com calças de R$ 1.700 e macacão de R$ 2.200





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A multinacional americana Levi Strauss & Co. acaba de abrir no Brasil uma loja própria da sua nova coleção, a Blue Tab. Com peças que custam entre R$ 400 (camiseta) e R$ 2.200 (macacão), a linha é feita com denim japonês de alta qualidade, em um processo produtivo com ourela bordas com acabamento próprio que impedem que o tecido desfie com o tempo.

A loja foi inaugurada no CJ Shops Jardins, shopping de luxo do grupo JHSF, localizado nos Jardins, zona oeste de São Paulo. Com calças de R$ 1.300 a R$ 1.700, o espaço conta com uma decoração requintada: peças assinadas pelo designer de móveis brasileiro Fernando Jaeger, como a poltrona Copacabana e mesas de apoio Tora, compõem o ambiente, que também traz tapeçaria da artista Carolina Kroff.

A sofisticação da nova loja em nada lembra as bancas do varejista Sam's Club, do grupo Carrefour, onde calças da Levi's podem ser encontradas a partir de R$ 199. Em entrevista à Folha em outubro, o vice-presidente da Levi Strauss & Co. para a América Latina, Dario Aguilar, afirmou que trabalhar diferentes públicos com a marca Levi's era uma intenção deliberada da empresa.

"Não queremos ser uma marca de luxo. Somos premium devido à qualidade dos produtos, mas também queremos oferecer itens acessíveis para todos, somos uma marca democrática", disse na ocasião.

A loja da Levi's no Shops Jardins também vende peças da parceria da marca com a grife britânica Barbour. A empresa não prevê novos pontos de venda da Blue Tab para 2026. "Trabalhamos com bastante cuidado na escolha das praças e avaliamos cada abertura considerando as necessidades dos consumidores e o papel estratégico de cada loja", informou, por meio de nota.

Lançada em fevereiro deste ano no Japão, a coleção Blue Tab chegou aos Estados Unidos em abril. Nos meses seguintes, passou a ser distribuída na Europa. Todas as peças são produzidas em território japonês, por terceiros: a Levi's não conta com fábricas próprias desde 2004, quando fechou a sua última indústria no Texas.

Cerca de 150 confecções em 28 países, em especial da Ásia, abastecem a Levi's em todo o mundo. Boa parte da produção vem da China, Bangladesh, Camboja e Paquistão. No Brasil, o fornecedor fica em Sorocaba, interior paulista.

O diferencial do denim japonês, que explica em parte o alto valor agregado das peças, é a produção quase artesanal. O "selvedge denim" é feito em teares tradicionais, de lançadeira estreita (uma ferramenta com bobina de fio), em um processo muito mais lento do que a produção em larga escala. Essa técnica cria bordas com um acabamento próprio (a ourela), que evitam o desfiamento.

Além disso, as peças contam com técnicas especiais de tingimento, para criar irregularidades sutis e exclusivas. O denim é confeccionado com intervenção manual nas etapas de corte, costura e lixamento, a fim de obter um desbotamento específico, discreto e elegante.

O Brasil está entre os 10 maiores mercados da Levi's, presente em cerca de 120 países. A empresa soma cem lojas brasileiras, 30% delas próprias. No mundo, a estratégia está concentrada em aumentar a venda direta ao consumidor, por meio de lojas próprias, franquias e comércio eletrônico, de olho na rentabilidade. Nesses espaços, onde vende itens mais exclusivos, as vendas globais cresceram 11% nos primeiros nove meses de 2025 e já representam 49% do total, frente a 46% do ano anterior. A meta é atingir 55% até 2030.

Em 2024, a Levi Strauss & Co. faturou US$ 6,4 bilhões (R$ 34,5 bilhões), alta de 2,9% sobre 2023.

De acordo com a consultoria Euromonitor International, a Levi's é a marca de calça jeans mais vendida no mundo.

No Brasil, ocupa o primeiro lugar entre as marcas premium (à frente de Diesel e Calvin Klein, por exemplo), mas cai para a 8ª posição no ranking na venda geral de calças jeans. No mercado nacional, a americana perde espaço para marcas próprias de grandes redes de varejo como Renner, C&A, Riachuelo e Pernambucanas, que oferecem calças jeans entre R$ 100 e R$ 200.

O mercado de calças, bermudas e shorts jeans no país somou R$ 30 bilhões em 2024, quando vendeu 214 milhões de peças, uma ligeira alta de 2,2% em relação a 2023. Para este ano, a previsão é de crescimento de 2% em volume e 8,5% em valor (um aumento puxado pelo reajuste de preços), segundo a Euromonitor.

RAIO-X LEVI STRAUSS & CO.

Fundação: 1853

Sede: San Francisco, Califórnia (EUA)

Funcionários: 18,7 mil

Presença: 120 países, 50 mil pontos de venda (incluindo 3.400 lojas próprias e franquias)

Marcas: Levi's, Levi Strauss Signature e Beyond Yoga

Faturamento 2024: US$ 6,4 bilhões (R$ 34,5 bilhões)

Principais concorrentes: Gap, Calvin Klein, Diesel