Leilões de apartamentos decorados têm televisão, cooktop e lava louças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito leilões com inscrições que terminam no mês de junho, hospedados na plataforma Kwara, vendem itens de apartamentos decorados no estado de São Paulo. Televisões a partir de R$ 110, eletrodomésticos por R$ 180 e utensílios de cozinha diversos estão nas listas.

Para participar, é preciso se cadastrar no portal da Kwara com antecedência mínima de uma hora antes do início do leilão. Após análise da documentação enviada, o usuário poderá acessar o edital de sua preferência e apresentar lances de forma online.

Os bens são leiloados no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca ou devolução. Segundo a plataforma, os itens não são testados, e podem estar danificados ou com peças faltando.

Entre os destaques, o edital K-1793 da incorporadora Idea!Zarvos tem cinco TVs da marca Samsung; até o momento de publicação da reportagem, uma de 60 polegadas estava por R$ 1.270, duas de 55 polegadas por R$ 1.100 e R$ 1.220, uma de 50 polegadas por R$ 1.120 e uma de 43 polegadas por R$ 730. Os valores são atualizados a cada lance.

Também são leiloados um forno da Electrolux a R$ 1.070, um cooktop da Midea a R$ 710 e um micro-ondas da Eletrolux a R$ 850. Armário, sofá, banheira, lava-louças, espelhos e mesas são outros dos itens do leilão, que tem apresentação de lances até esta segunda (2).

O edital K-1938 da Lindenberg traz um guarda-roupas com quatro portas espelhadas por R$ 480, um closet por R$ 500, um armário com duas portas de vidro por R$ 430 e uma estante com nichos por R$ 500. Além disso, leiloa sofás, cadeiras, tapetes e luminárias até o dia 6 de junho.

Uma chopeira da Beertender por R$ 410, um refrigerador da Electrolux por R$ 250 e uma máquina lava e seca da Samsung por R$ 1.260 são leiloados no edital K-1868 da Fibra Experts. Os lotes também incluem 11 TVs, de 32 a 50 polegadas, com valores que variam entre R$ 110 e R$ 490, com apresentação de lances até 9 de junho.

Em Sorocaba (SP), o edital K-1906, da empresa Lidera, tem seis aparelhos de ar-condicionado a valores entre R$ 650 e R$ 870, bem como dois micro-ondas, da Consul por R$ 250 e da Panasonic por R$ 290. O leilão vai até o dia 10 de junho, e também conta com TV da AOC por R$ 490, forno elétrico por R$ 490 e cooktop por R$ 220.

O edital K-1951, da Cury, encerra seus lances no dia 13 de junho e tem cadeira gamer por R$ 180, sofás entre R$ 220 e R$ 420, bases de camas entre R$ 100 e R$ 240 e armário suspenso com seis portas por R$ 730.

A incorporadora Helbor leiloa, no edital K-1928, cerca de 60 peças de utensílios para sala de jantar a R$ 380, além de toalhas, jogo de cama, vasos decorativos e tapetes. Lances vão até 18 de junho.

Já o edital K-1937 da YOU Incorporadora tem uma TV Panasonic de 32 polegadas por R$ 250, uma lavadora da Midea por R$ 180, um micro-ondas da Electrolux por R$ 250 e um cooktop da Fischer por R$ 250, até o dia 24 de junho.

Também até o dia 24 de junho, a empresa Patrimônio tem no edital K-1879 três televisões, com preços de R$ 680, R$ 800 e R$ 1.100. Outros lotes incluem adega, refrigerador, coifa, lava louças e cafeteira.

Para os arrematantes com lances vencedores, a Kwara envia por email o pagamento, que deve ser realizado via Pix QR Code ou em forma de créditos previamente concedidos pela plataforma. É preciso pagar em até um dia útil após aprovação do lance.

Decorridos dois dias úteis sem que o arrematante tenha realizado o depósito, ou em caso de desistência do lance, podem ser aplicadas multas. A retirada dos bens deve ser agendada com a Kwara.

COMO PARTICIPAR?

1 - Acesse www.kwara.com.br

2 - Crie uma conta e verifique seu email e telefone

3 - Informe seu endereço e envie a documentação pessoal solicitada

4 - Na página inicial, encontre "Leilões encerrando em breve" e clique em "Ver todos os leilões"

5 - Encontre o edital desejado

6 - Apresente lances manuais ou automáticos

VEJA O CALENDÁRIO DE CADA LEILÃO

Edital Idea!Zarvos K-1793

- Lances até segunda-feira (2) às 13h30

- Não aceita mais visitações

- Retirada dos bens apenas entre os dias 10 e 13 de junho, das 9h às 17h, no bairro Jardim Paulistano, em São Paulo, mediante agendamento enviado pela Kwara

- Acesso no link https://www.kwara.com.br/busca?listingIds%5B%5D=1310671376163538864

Edital Lindenberg K-1938

- Lances até 6 de junho às 9h

- Visitações até 2 de junho, das 10h às 12h e das 14h às 16h, na rua Mário Amaral, 310, no bairro Paraíso, em São Paulo, sem necessidade de agendamento

- Retirada dos bens apenas nos dias 12 e 13 de junho, das 9h às 17h, mediante agendamento com 24 horas de antecedência pelo email [email protected]

- Acesso no link https://www.kwara.com.br/busca?listingIds%5B%5D=1360694525319710208¤tPage=1&assetCategoryIds%5B%5D=

Edital Fibra Experts K-1868

- Lances até 9 de junho às 11h

- Visitações nos dias 31 de maio e 3, 4 e 7 de junho, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h, no bairro Jardim Triângulo, em Taboão da Serra, mediante agendamento com 24 horas de antecedência pelo email [email protected]

- Retirada dos bens apenas nos dias 17 e 18 de junho, das 9h às 17h, mediante agendamento

- Acesso no link https://www.kwara.com.br/busca?listingIds%5B%5D=1328134905531467299¤tPage=1&assetCategoryIds%5B%5D=1335572032305235607

Edital Lidera Sorocaba K-1906

- Lances até 10 de junho às 14h

- Visitações nos dias 5, 6 e 9 de junho, das 9h às 12h e das 13h às 16h, no bairro Chácaras Reunidas São Jorge, em Sorocaba, mediante agendamento com 24 horas de antecedência pelo email [email protected]

- Retirada dos bens apenas no dia 17 de junho, das 9h às 16h, mediante agendamento

- Acesso no link https://www.kwara.com.br/busca?listingIds%5B%5D=1351314666038494487¤tPage=1&assetCategoryIds%5B%5D=

Edital Cury K-1951

- Lances até 13 de junho às 16h

- Visitações nos dias 11 e 12 de junho, das 10h às 12h e das 14h às 16h, no bairro Jardim, em São Paulo, mediante agendamento com 24 horas de antecedência pelo email [email protected]

- Retirada dos bens apenas nos dias 23 e 24 de junho, das 9h às 17h, mediante agendamento

- Acesso no link https://www.kwara.com.br/busca?listingIds%5B%5D=1363616733776054119

Edital Helbor K-1928

- Lances até 18 de junho às 16h

- Visitações nos dias 13, 16 e 17 de junho, das 10h às 12h e das 14h às 16h, no bairro Vila Anastácio, em São Paulo, mediante agendamento com 24 horas de antecedência pelo email [email protected]

- Retirada dos bens apenas nos dias 25, das 9h às 17h, e 26 de junho, das 9h às 16h, mediante agendamento

- Acesso no link https://www.kwara.com.br/busca?listingIds%5B%5D=1358642726630851903

Edital YOU Incorporadora K-1937

- Lances até 24 de junho às 10h

- Visitações entre os dias 17 e 23 de junho, das 10h às 12h e das 14h às 16h, na rua Jaguaribe, 474, no bairro da Consolação, em São Paulo, sem necessidade de agendamento

- Retirada dos bens apenas no dia 30 de junho, das 9h às 16h, mediante agendamento com 24 horas de antecedência pelo email [email protected]

- Acesso no link https://www.kwara.com.br/busca?listingIds%5B%5D=1359252705645692378&assetCategoryIds%5B%5D=¤tPage=1

Edital Patrimônio K-1879

- Lances até 24 de junho às 14h

- Visitações nos dias 19, 20 e 23 de junho, das 10h às 12h e das 14h às 16h, no bairro Parque Guarapiranga, em São Paulo, mediante agendamento com 24 horas de antecedência pelo email [email protected]

- Retirada dos bens apenas nos dias 3 e 4 de julho, das 9h30 às 16h, mediante agendamento

- Acesso no link https://www.kwara.com.br/busca?listingIds%5B%5D=1341161963740202054