Leilão de prédio giratório termina sem nenhum lance em Curitiba

Com mínimo atrito, um motor de 40 cavalos movimenta o anel externo desse miolo e, assim, cada andar pode se mover de forma independente para avistar diferentes partes da cidade no mesmo dia.

Desta vez, trata-se de um leilão de execução, que só pode ser evitado com o pagamento do débito. O valor arrecadado, segundo a empresa, será destinado ao pagamento de dívidas de decisões judiciais na esfera trabalhista, execução fiscal federal, IPTU e condomínio acumulados.

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Nenhum dos dez apartamentos foi arrematado no leilão de execução do Suíte Vollard, autointitulado o primeiro prédio giratório do mundo, em Curitiba. O lance mínimo era de R$ 1,4 milhão, o valor integral da avaliação dos lofts.

