Leilão da Receita Federal tem celulares por menos de R$ 1.000

Em São Paulo, as mercadorias podem ser examinadas até as 17h desta terça-feira (18). O agendamento deve ser feito pelos telefones (11) 3305-4122 ou (11) 5545-1984.

Para enviar as propostas, o usuário deve selecionar o edital nº 0817900/004/2022 até as 18h desta quarta-feira (19) e clicar em "Incluir Proposta".

O valor mínimo de cada lote varia de R$ 250, com vestuário ou utensílios domésticos, a R$ 370 mil, com matérias-primas para a indústria têxtil.

