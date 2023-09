Leilão da fábrica da Pan tem apenas um lance, por um caminhão e um carro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O leilão de bens que pertencem à fábrica de chocolates Pan (Produtos Alimentícios Nacionais) entrou na sexta-feira (1º) na segunda fase da liquidação.

Como não recebeu lances na primeira etapa, os sete lotes estão agora à disposição de interessados por metade do valor inicial, que era de R$ 114,9 milhões, e podem ser arrematados por R$ 57,4 milhões.

No primeiro dia da segunda fase, somente um lote tinha recebido apenas um lance. São dois veículos: um Volkswagen Gol 1000, ano 1995, avaliado em R$ 2.500, e um caminhão Mercedes Benz 709, do mesmo ano, de R$ 45 mil. O lance inicial (e atual) está em R$ 23.750.

A liquidação de bens faz parte do processo de falência da indústria. No dia 13 de fevereiro deste ano, a empresa apresentou pedido de autofalência dentro do processo de recuperação judicial pelo qual passava desde 2020. Alguns dias depois, a falência foi decretada.

Conhecida pelos "cigarrinhos" de chocolate, depois substituídos pelo formato de um lápis, a Pan funcionava desde a década de 1930 no bairro de Santa Paula, região nobre de São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

O prédio, que por anos espalhava pela vizinhança o aroma do chocolate, também está à disposição de eventuais interessados.

O complexo industrial está no lote 1 e compreende um terreno de 10,4 mil metros quadrados e área construída de 13,6 mil metros quadrados. São duas matrículas, avaliadas em R$ 105,3 mil, agora estão no certame por R$ 52,6 milhões.

Também estão no leilão mobilários, como mesas de escritório, prateleiras, cadeiras, monitores, telefones celulares, leitores de código de barras e armários. Nos lotes de equipamentos, balanças, máquinas de fazer caramelos, mesas de esfriamento, tachos de aço inox, fornos, estufas e batedeiras.

Há ainda um lote de sucata metálica, avaliado em R$ 10 mil, e atualmente por R$ 5.000.

A oferta dos bens e dos imóveis da fábrica da Pan é feita pela Positivo Leilões e a lista completa de itens está no site da leiloeira.

A chamada segunda praça do leilão ficará aberta até as 13h do dia 15 de setembro. O que não for arrematado até lá continuará sendo ofertado em uma terceira praça, que será encerrada em 3 de outubro.