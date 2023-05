Leia a íntegra do discurso de Lula no evento do 1º de Maio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Leia a íntegra do discurso do presidente Lula no evento unificado das centrais no 1º de Maio.

"Estou fazendo essa caminhada, porque é a primeira vez, em um milhão de atos públicos que eu participo, que a impressão que a gente tem é que vou fazer uma entrevista coletiva. A imprensa está aqui na frente e o povo está lá atrás. Eu acho que quem fez esse palanque aqui, acho que estava em dívida com a imprensa e resolveu agradar a imprensa demais e der mais destaque às máquinas do que aos companheiros, que são a razão deste ato.

Eu vou tentar fazer com vocês uma fala rápida, já que o sol que parecia que não ia aparecer hoje apareceu forte. Companheiros dirigentes sindicais, presidentes das centrais, companheiro [Luiz] Marinho, ministro do Trabalho, companheira Cida [Gonçalves], ministra da Mulher, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Pimenta, da Comunicação.

Sou muito agradecido ao fato de vocês terem me dado mais quatro anos de mandato para consertarmos esse país. A missão que eu assumi é a de provar mais uma vez que esse país pode voltar a ser alegre, que o nosso povo pode voltar a sorrir, que o nosso povo não vai permanecer vítima do ódio. A gente quer que as pessoas voltem a ser humanistas, se abracem, conversem. Não podemos viver mais num mundo onde andar de vermelho te faz ser visto como inimigo e que é proibido se dizer de esquerda.

Não pode viver em um país em que a escola não é levada a sério, onde o emprego não é levado a sério pelos governantes, onde a taxa de juros não controla a inflação, ela controla, na verdade, o desemprego, por ser responsável por uma parte da situação que vivemos hoje.

No dia 8 de março, fizemos um projeto de lei que mandamos para o Congresso. Pela primeira vez, a gente vai garantir de verdade, sem vírgulas e sem ponto, que a mulher tem de ganhar o mesmo salário do homem se ela tiver um trabalho igual. Não é possível que depois de tantos milênios, [a mulher ser tratada] como se fosse um ser inferior. Precisamos ser cada vez mais duros contra o assédio contra as mulheres. A falta de respeito às nossas companheiras mulheres é uma vergonha. Todos nós sabemos que a mulher não é fraca, que muitas atividades econômicas, a mulher é muito mais forte que o homem, muito mais corajosa e muito mais disposta a brigar.

Cada um de vocês sabe, quando aparece alguém na porta de vocês para cobrar alguma coisa, às vezes o homem fala: 'amor, vai lá", a mulher tem muito mais coragem de enfrentar.

Outra coisa que nós fizemos foi instituir outra vez o aumento real do salário mínimo acima da inflação. O trabalhador receberá além da inflação a média do crescimento do PIB, como fazíamos quando eu fui presidente até 2010. Quando o salário mínimo aumenta, ganha o cidadão do comércio, o que vende cachorro-quente, o que vende comida. O trabalhador tendo mais dinheiro, ele compra mais. Ele comprando mais, o comércio gera emprego, a indústria gera emprego e a roda gigante da economia começa a girar e todo mundo começa a ganhar neste país, até os mais ricos, com o aumento do salário mínimo.

Vocês me deram quatro anos e eu só tenho quatro meses de mandato, mas começamos a dar o sinal hoje. Até ontem, o trabalhador que ganhava acima de R$ 1.903 pagava Imposto de Renda sobre o que ele ganhava, acima de R$ 1.900. Agora, aumentamos o limite para R$ 2.640, até esse valor, ninguém vai pagar mais um centavo de Imposto de Renda. E vocês sabem que eu tenho um compromisso com vocês de que a gente vai ter isenção até R$ 5 mil até o fim do meu mandato.

Depois de um pedido das centrais, Começamos a estudar se o patrão não paga Imposto de Renda sobre o lucro e sobre os dividendos que ele recebe, por que os trabalhadores têm de pagar imposto no PLR? Estamos estudando, o Haddad estava na reunião, quem sabe para o próximo ano, que da mesma forma que o patrão que ganha milhões não paga imposto sobre o lucro, que o trabalhador não pague Imposto de Renda na participação dele nos lucros da empresa.

Vamos anunciar outra vez a recriação do Farmácia Popular, eu vi o presidente do Sindicato dos Aposentados dizendo que os velhinhos não podem pagar remédio, a Farmácia Popular vai garantir o remédio. A gente também vai tratar de fazer com que o SUS garanta o chamado médico especialista. Às vezes vocês vão a uma UBS na vila de vocês, aí quando o médico diz que vocês precisam procurar um especialista, vamos garantir que as pessoas pobres deste país tenham esse direito, para não morrerem com uma receita na cabeceira da cama.

Outra coisa que vamos trazer de volta é a geração de empregos. Vocês viram que eu já fui aos Estados Unidos, à China, à Argentina, ao Uruguai e vou à Inglaterra agora. Estamos convidando empresários estrangeiros para fazer investimentos no Brasil, estamos mostrando para eles os grandes projetos que nós vamos apresentar no terceiro PAC. Vai ser o maior projeto de infraestrutura deste país, a gente, então, vai voltar a gerar empregos. O que transforma o trabalhador em uma pessoa mais que honrada é ele ou a mulher trabalhar e no fim do mês levar comida para casa com o suor do seu trabalho.

Muitas vezes, vocês da imprensa dizem que eu crio caso para vocês, hoje foram vocês que criaram caso para mim, fazendo com que eu fique dançando em cima deste palco.

Por último, aqui em São Paulo, vamos terminar a Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo. Vamos inaugurar a Universidade Federal de São Paulo e vamos começar a fazer a Universidade Federal da Zona Leste. Quando Fernando Haddad era prefeito, ele doou o terreno, mas até hoje não colocaram uma pedra. Eu vou com o Camilo [Santana, ministro da Educação] e quando terminar o meu mandato, em 2026, vou dizer 'vocês agora têm a universidade na zona leste'.

Quando fui presidente, de 2003 até 2010, o sucesso do meu governo devo à solidariedade e ao apoio do povo trabalhador deste país. Vocês me deram uma nova chance e quero provar que, nestes próximos quatro anos, vamos fazer muito mais do que eu fiz nos oito anos dos meus primeiros mandatos. Vou fazer por conta do meu compromisso com as pessoas que ralam o dia inteiro, que andam duas horas de ônibus, metrô lotado e muitas vezes não conseguem ganhar o suficiente para comprar uma cesta básica.

Estão lembrados que nos outros dois mandatos criamos 22 milhões de empregos com carteira assinada. Vamos voltar a criar muitos empregos. Não tem problema se o cara trabalha em aplicativo, muitas vezes o cara não quer assinar a carteira. Não tem problema, o que nós queremos é que a pessoa que trabalha com aplicativo tenha uma seguridade social. Se ele ficar doente, tem de ter cobertura para a pessoa ser tratada.

No governo passado, eles gastaram investindo R$ 20 bilhões em quatro anos, para fazer estrada, ponte. Nós, só neste anos, vamos investir R$ 23 bilhões. Ou seja, em um ano, vamos fazer mais do que eles fizeram em quatro na infraestrutura.

Quero convidar a todo mundo que vire um soldado contra as fake news, não podemos permitir que a mentira continue prevalecendo neste país. Cada companheiro que tiver um celular precisa ficar atento, não pode mandar mensagem mentirosa, aquilo que você sabe que pode prejudicar a pessoa. Foi a verdade que derrotou o ex-presidente da República.

Vocês se lembram que tentaram dar um golpe no dia 8 [de janeiro]. Quero terminar dizendo para vocês: todas as pessoas que tentaram dar golpe serão presas, esse país quer democracia de verdade, quer respeito."