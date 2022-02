Latam retoma voos para Roma e Boston com aquecimento de viagens internacionais

Segundo a empresa, as passagens de três partidas semanais do aeroporto de Guarulhos para Roma e Boston vão começar a ser vendidas nos próximos dias para os primeiros voos a partir de julho.

Com isso, a empresa reabre todos os destinos que operava na Europa e nos Estados Unidos antes do início da pandemia, que teve um impacto generalizado nas companhias aéreas no mundo todo, mas atingiu as viagens internacionais com mais força.

