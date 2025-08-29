   Compartilhe este texto

Justiça revoga medidas cautelares contra Sidney Oliveira

Por Folha de São Paulo

29/08/2025 21h00 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) revogou nesta sexta-feira (29) todas as medidas cautelares impostas ao empresário Sidney Oliveira, investigado em um suposto esquema bilionário de propinas e créditos de ICMS irregulares envolvendo auditores fiscais da Sefaz-SP (Secretaria da Fazendo do Estado).

Na semana passada, a defesa do empresário havia solicitado habeas corpus no caso pedindo a revogação das cautelares. Os advogados alegavam constrangimento ilegal de Oliveira por parte da 1ª Vara de Crimes Tributários da Capital, responsável do caso no TJ.

Preso temporariamente no último dia 12, quando foi deflagrada a Operação Ícaro, o empresário foi solto no dia 15. Pelas medidas impostas na soltura, Oliveira estava proibido de manter contato com investigados e de sair da capital paulista. Além de entregar seu passaporte, ele foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica, voltar para casa antes das 20h e pagar fiança no valor de R$ 25 milhões.

Segundo entendimento da Justiça paulista, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) não apresentou denúncia contra o dono da Ultrafarma nem se manifestou sobre o empresário até o momento, tornando "descabida a manutenção das cautelares ora estabelecidas", de acordo com a decisão desta sexta.

No último dia 22, a desembargadora Carla Rahal já havia aceitado a alegação dos advogados de defesa que afirmavam que o empresário não possuía recursos para arcar com a fiança de R$ 25 milhões e determinou a suspensão do pagamento. O valor será definido por um juiz mais adiante.

A decisão tomada pelo TJSP nesta sexta foi proferida logo após o MP-SP apresentar denúncia criminal contra sete pessoas acusadas de participar de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro que teria desviado mais de R$ 63 milhões dos cofres públicos, deflagrado na Operação Ícaro, no dia 12.

A promotoria denunciou os auditores fiscais Artur Gomes da Silva Neto, Marcelo de Almeida Gouveia (ambos seguem presos desde o dia 12); Fátima Regina Rizzardi e Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, auxiliares de Silva Neto; Kimio Mizukami da Silva, mãe dele e dona formal da Smart Tax, empresa de fachada utilizada para recebimento de propina; e o casal Celso Éder Gonzaga de Araújo e Tatiane da Conceição Lopes de Araújo, apontados como operadores da lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, os auditores da Sefaz-SP teriam recebido propina para acelerar e inflar o ressarcimento de créditos de ICMS-ST (substituição tributária) da varejista Fast Shop.

Procuradas nesta sexta-feira, as defesas de Artur Gomes da Silva Neto (por WhatsApp e telefone) e Marcelo de Almeida Gouveia (por email), ainda não se manifestaram. As defesas de Kimio Mizukami da Silva, Fátima Regina Rizzardi, Maria Hermínia de Jesus Santa Clara e Tatiane da Conceição Lopes de Araújo não foram localizadas pela reportagem.

Solto junto com Sidney Oliveira, o diretor estaturário da Fast Shop, Mário Otávio Gomes, aparece nos autos como responsável por oferecer as vantagens indevidas aos fiscais e detalhar como funcionava o esquema dentro da empresa. Ele, no entanto, não foi denunciado porque firmou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com o MP-SP, instrumento que permite ao investigado confessar o crime em troca de uma multa e de não ter que responder a processo criminal.

A Fast Shop afirma que "reitera sua colaboração integral com as autoridades e reforça seu compromisso com a ética, a legalidade e a conformidade de suas atividades, que se encontram em processo de constante aperfeiçoamento".

Bastidores da Política - Águas de Manaus infiltra-se no jornalismo da TV Amazonas. Resultado: desinformação Bastidores da Política
Águas de Manaus infiltra-se no jornalismo da TV Amazonas. Resultado: desinformação

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


29/08/2025

Governo brasileiro informa EUA sobre acionamento de Lei da Reciprocidade

29/08/2025

Governo Lula envia Orçamento de 2026 com déficit de R$ 23,3 bi

29/08/2025

Tribunal dos EUA decide que tarifas recíprocas de Trump são ilegais

29/08/2025

Governo propõe corte em benefícios fiscais de empresas para arrecadar R$ 19,76 bi em 2026

29/08/2025

Governo de SP pune empresa do Grupo Fit ligada a esquema do PCC e informa Ministério Público

29/08/2025

Cade avalia se modelos de inteligência artificial cometem abuso e excluem concorrentes

29/08/2025

Auditores da Sefaz-SP e mãe de fiscal são denunciados sob acusação de fraude no ICMS; sócios da Fast Shop fecham acordo

Foto: Divulgação

29/08/2025

Ibovespa bate recorde histórico e fecha acima dos 141 mil pontos

29/08/2025

Tarifas recíprocas contra EUA levariam meses, mas Brasil tem ferramenta para retaliação rápida

29/08/2025

Governo propõe corte em benefícios fiscais de empresas para arrecadar R$ 19,76 bi em 2026

29/08/2025

Volkswagen é condenada a pagar R$ 165 milhões por trabalho análogo à escravidão na ditadura

29/08/2025

Governo Lula envia Orçamento de 2026 com déficit de R$ 23,3 bi

29/08/2025

Dois em cada dez litros de gasolina e etanol vendidos em SP passaram por investigadas por elo com PCC

29/08/2025

Governo reserva R$ 40,8 bi no Orçamento de 2026 para emendas parlamentares

29/08/2025

Parque de SC contesta cobranças de direito autoral alegando que usa música gerada por IA

29/08/2025

Tribunal dos EUA decide que tarifas recíprocas de Trump são ilegais

29/08/2025

Diretor implica sócios da Fast Shop em esquema do ICMS e fecha acordo para pagar R$ 15 milhões

29/08/2025

Bolsa bate novo recorde histórico com cenário eleitoral no radar e dados da inflação dos EUA; dólar sobe

29/08/2025

Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.631 em 2026

29/08/2025

Números do mercado financeiro

29/08/2025

Cotação das moedas

Foto: Divulgação/Receita Federal

29/08/2025

Caminhão apreendido em 2023 foi um dos estopins da megaoperação contra o PCC

29/08/2025

Haddad apresenta estudo sobre desigualdade tributária antes de Congresso votar mudanças no IR

29/08/2025

Aneel mantém bandeira vermelha patamar 2 em setembro

29/08/2025

Governo acionou reciprocidade por não ver margem de negociação com EUA

29/08/2025

Morgan Stanley diz estar 'ativamente engajado' com Fed para definir capital de estresse final

29/08/2025

MPSP denuncia fiscal, mãe 'laranja' e outros cinco por esquema de fraude no ICMS

29/08/2025

Lula diz que Brasil não quer ser tratado como 'moleque' e que País tem maturidade suficiente

29/08/2025

Auditores da Sefaz-SP e mãe de fiscal são denunciados sob acusação de fraude no ICMS; Fast Shop fecha acordo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!