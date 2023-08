Justiça penhora marcas da Gafisa por dívida de R$ 1,5 milhão com condomínio de luxo

O empreendimento residencial tem apartamentos de 340 m² com condomínio no valor de R$ 6.000 e IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de R$ 2.600. Localizado próximo à avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulista, o imóvel tem um dos metros quadrados mais valiosos de São Paulo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - - A Justiça de São Paulo autorizou a penhora de todas as marcas da construtora Gafisa para garantir que um condomínio de alto padrão no Itaim Bibi (zona sul) receba cerca de R$ 1,5 milhão. A dívida é referente ao reembolso de gastos com reparos de vícios construtivos.

