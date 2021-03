Justiça manda órgão federal parar de demitir servidores com 75 anos ou mais; 60 pessoas foram desligadas

A juíza do Trabalho Idalia Rosa da Silva prevê em sua decisão uma multa de R$10 mil e manda a Conab se abster de demitir funcionários com base na resolução.

Os alvos de demissão, de acordo com a regra estipulada, seriam os empregados que pediram aposentadoria até a data da aprovação da reforma, aqueles com idade igual ou superior a 75 anos e funcionários que completaram o tempo mínimo de contribuição.

Vinculada ao Ministério da Agricultura, o órgão criou uma resolução com base na Reforma da Previdência aprovada em 2019 e passou a demitir funcionários desde outubro do ano passado.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Justiça do Trabalho ordenou que a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) interrompa a demissão de pessoas com 75 anos ou mais.

