Justiça do DF nega pedido de urgência no ressarcimento a passageiros da Itapemirim

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou, nesta segunda-feira (20), um pedido de ressarcimento feito por passageiros da ITA (Itapemirim Transportes Aéreos) que tiveram seus voos cancelados após a companhia anunciar a suspensão de suas operações. Os autores da ação disseram ter passagens compradas para o dia 24 de dezembro, no trecho Brasília-Salvador, para uma viagem que havia sido planejada há dois anos. Diante do cancelamento e dos altos preços de um novo bilhete, eles pediam a penhora de R$ 4.500 junto à Itapemirim. "Alternadamente, requerem que a empresa seja compelida a emitir passagens aéreas em outras companhias no nome dos requerentes, em um dia útil, sob pena de aplicação de multa diária", diz o despacho. No entanto, a juíza Débora Cristina Santos Calaço indeferiu o pedido, afirmando se tratar de uma viagem a lazer e, portanto, prescindível. "Os autores não comprovaram, neste juízo prefacial próprio do plantão judiciário, a imprescindibilidade da viagem, que recomendasse a concessão da tutela almejada antes do contraditório. Ao que tudo indica, trata-se de viagem a lazer", disse a magistrada no despacho. Calaço também disse ser de conhecimento público que a situação financeira pela qual a Itapemirim passa é precária, o que torna improvável o atendimento aos pedidos. Na decisão, a juíza determinou que os autos sejam remetidos ao juízo natural da causa. A suspensão das operações da ITA afetou um total de 45.887 passageiros que tinham serviços contratados entre os dias 17 e 31 de dezembro. Nesta terça (21), a companhia disse que nos dois primeiros dias úteis após a suspensão temporária já foram processados R$ 7,8 milhões em pedidos de reembolso junto às operadoras de cartão de crédito. Alguns passageiros que tiveram suas viagens afetadas tentam em vão conseguir remarcação dos voos no aeroporto. A Itapemirim orienta os clientes a não realizarem check-in online ou comparecerem aos aeroportos antes de contatar a empresa. Além disso, a empresa disponibilizou um chat em seu site e um número de telefone (0800 723 2121) para atender os clientes afetados, com funcionamento entre 6h e 21h.

