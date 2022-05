Justiça condena ex-funcionária da Coca-Cola por tráfico de dados sigilosos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A engenheira química chinesa Xiaorong Shannon You, 59 anos foi condenada a 14 anos de prisão nos EUA, acusada de ter participado de um esquema para roubar segredos comerciais sobre materiais usados em latas de refrigerante para beneficiar o governo chinês.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a sentença foi proferida hoje por um juiz federal em Greeneville, no Estado do Tennessee, depois que um júri a condenou no último mês por acusações que incluem posse de segredos comerciais roubados e espionagem econômica.

Os promotores responsáveis pelo caso afirmaram que You acessou segredos sobre revestimentos internos de latas de bebidas enquanto trabalhava na Coca-Cola em Atlanta e na Eastman Chemical Company em Kingsport, Tennessee.

De acordo com eles, os segredos comerciais custaram às principais empresas químicas e de revestimento quase US$ 120 milhões para serem desenvolvidos.

No processo, os acusadores afirmam que You roubou os segredos comerciais para estabelecer uma empresa de revestimento sem BPA na China, e seu parceiro chinês, Weihai Jinhong Group, recebeu milhões de dólares em subsídios do governo chinês para apoiar a nova empresa.

Os promotores apontaram evidências no julgamento para dizer que You também pretendia beneficiar os governos da China, a província chinesa de Shandong, a cidade chinesa de Weihai e o Partido Comunista Chinês.

A engenheira trabalhou na Coca-Cola de dezembro de 2012 a agosto de 2017 e foi gerente de desenvolvimento de aplicativos de embalagens na Eastman Chemical de setembro de 2017 a junho de 2018.