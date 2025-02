Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Ducoco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma dívida acumulada de R$ 667,7 milhões, a Ducoco Alimentos, indústria de alimentos sediada no Ceará, teve o pedido de recuperação judicial aceito pela justiça.

A decisão do juiz Daniel Carvalho Carneiro, da 3ª Vara Empresarial, de Recuperação de Empresas e de Falências do Estado do Ceará, foi publicada nesta terça-feira (18).

As dívidas e execuções de cobranças contra a Ducoco ficam suspensas, e a empresa terá até 60 dias para apresentar o plano de recuperação.

A empresa tem no portfólio produtos como coco ralado, água de coco, leite de coco e óleo de coco.

A Ducoco atribui a crise financeira a fatores como a alta dos preços dos principais insumos usados em suas atividades e a subida da Selic (taxa básica de juros). Com isso, a empresa afirma que o fluxo de caixa e o acesso ao crédito ficaram prejudicados.

Entretanto, o maior problema ocorreu quando investimentos feitos com base na cessão de títulos de crédito tornaram-se insuficientes em 2023, levando à busca por novas operações. A situação do caixa piorou quando um fundo de investimento classificou os títulos cedidos como perda.

Para captar recursos, a empresa emitiu 128 mil debêntures simples, quirografárias e não conversíveis em ações. Mas, segundo a decisão judicial, "os valores acabaram sendo destinados ao pagamento de confissões de dívidas e não ao fomento da atividade". A reportagem tentou contato com a Ducoco, mas não obteve retorno.

De acordo com o apresentado pela empresa em seu pedido de recuperação judicial, a empresa gera 966 postos de trabalho diretos e aproximadamente 1.000 indiretos, e é a maior compradora de coco in natura no Brasil.

A Ducoco foi fundada em 1982 em Itapipoca, no interior do Ceará. A empresa expandiu suas atividades para o exterior em 1998 e abriu uma nova sede em Linhares, no Espírito Santo, em 2006. A empresa também mantém um escritório em São Paulo.

A unidade em Itapipoca representa 55% da receita líquida total da empresa em 2024 e contrata 69% dos funcionários diretos do grupo.

O Ceará é o maior produtor de coco no Brasil. De acordo com o IBGE, foram colhidos 519 milhões de cocos em 2023, quase 27% do total nacional.