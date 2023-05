Juro alto inibe projetos do governo Lula, e BC não pode se prender apenas a critérios técnicos, diz presidente do Senado

O parlamentar também reagiu a uma fala anterior do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no seminário da Folha. Segundo Campos Neto, para que seja possível promover um crescimento econômico sem alta de inflação e, assim, ter uma taxa real de juros neutra mais baixa, é preciso realizar reformas estruturais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser incisivo na defesa da autonomia do Banco Central, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou o atual patamar da taxa básica de juros, a Selic.

