José Victor Oliva e Fábio Wajngarten se reúnem com marqueteiro de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário José Victor Oliva foi visto almoçando nesta segunda-feira (4) com o marqueteiro do PL, Duda Lima, e com o ex-secretário Fábio Wajngarten, responsável pela mídia da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição.

O almoço ocorreu na unidade do restaurante Rodeio da rua Haddock Lobo, nos Jardins, em São Paulo.

Idealizador do Camarote N1, Oliva é considerado um dos maiores empresários da área de eventos do Brasil. O encontro desta segunda alimenta a expectativa de que ele possa ser incorporado à campanha de Bolsonaro, de quem é apoiador.

Como mostrou a Folha, aliados do presidente avaliam que a disputa deste ano será diferente de 2018 e que Bolsonaro precisará de ferramentas tradicionais, como tempo de rádio e TV e recursos do fundo partidário, se quiser continuar no Palácio do Planalto.

Duda Lima tem ligação histórica com o PL e é próximo do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, já tendo atuado em outras campanhas do partido.

Wajngarten, por sua vez, é um aliado de primeira hora que trabalhou na campanha presidencial há quatro anos. Ele deixou a Secretaria de Comunicação da Presidência no ano passado.

A expectativa é que o ex-secretário construa pontes entre o governo, a campanha e os veículos de comunicação, principalmente as emissoras de televisão, como fez em 2018.