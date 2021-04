Jeep mostra o novo Compass e prepara a chegada do Commander

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Jeep mostrou a linha 2022 do Compass com mudanças bem discretas no exterior, como novos para-choques, faróis e lanternas. Os vizinhos mais desatentos nem vão reparar que o proprietário da versão antiga trocou de carro.

A não ser que seja curioso e olhe para dentro. Aí as mudanças são grandes. Há novo painel de instrumentos digital, tela multimídia em destaque com 10,1 polegadas, volante redesenhado, um assistente virtual chamado Adventure Intelligence e carregador de celular sem fio.

O equipamento estará em outros modelos da marca, assim como o novo motor 1.3 turbo com até 185 cv e 270 Nm de torque. Assim como a Volkswagen faz, a Jeep também vai colocar essa informação na traseira dos seus carros, com o logotipo T270. A rival usa TSI200, 250 e assim por diante.

A estratégia é ofuscar o lançamento do principal concorrente, o Toyota Corolla Cross.

Para começar a venda da linha 2022, a Jeep colocou somente a Série Especial 80 Anos em sistema de pré-venda com preço sugerido de R$ 162.990. Serão 1.000 unidades disponíveis antes da chegada das outras versões do Compass.

A versão conta com acabamento externo escurecido em tom grafite, interior em preto brilhante, revestimento interno do teto na cor preta e costuras exclusivas, além de logotipos "80th" na parte externa e interna do carro.

OUTROS MODELOS

O aniversário de 80 anos da Jeep também será comemorado com a série especial em outros modelos além do Compass. O Renegade ganha logotipos alusivos à série e uma nova tela multimídia de 8,4 polegadas e conexão sem fio para sistemas Android Auto e Apple Carplay. Custa R$ 123.490.

O Grand Cherokee, maior carro da marca, custa R$ 496.990 com motor a diesel de 241 cv. O fora de estrada Wrangler também será vendido na série por R$ 385.990.

COMMANDER

A Jeep aproveitou para mostrar uma prévia do seu modelo de sete lugares que será fabricado no Brasil. Trata-se do Commander, uma versão espichada do Compass para caber a terceira fileira de bancos. Ele deve ter o mesmo motor 1.3 turbo de 185 cv do Compass.

O carro, na verdade, já existe na China e deve servir de base para o brasileiro com algumas mudanças no visual externo e interno.