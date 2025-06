JBS adia estreia na Bolsa de Nova York para sexta-feira

Em 2016, o plano também enfrentou oposição do braço de investimentos do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o maior acionista fora da família Batista. Em março, o banco estatal, que vem reduzindo sua participação na JBS, concordou em se abster na votação da listagem dupla.

A maior produtora de proteína animal do mundo aprovou em maio a dupla listagem das ações. As mudanças projetam uma escalada de ganhos para os acionistas, tendo em vista que, nos Estados Unidos, a base de investidores e de capital é mais ampla.

O início da negociação das ações da processadora de alimentos nos Estados Unidos era esperado para quinta-feira, mas sofreu atraso "em razão da impossibilidade de conclusão de determinados procedimentos operacionais necessários que estavam previstos para ocorrer na presente data, que envolvem uma série de diferentes prestadores de serviços, no Brasil e no exterior", disse a JBS em fato relevante.

