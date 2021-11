Jack Dorsey deixa a presidência do Twitter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jack Dorsey, cofundador do Twitter, anunciou nesta segunda-feira (29) que deixará a companhia após 16 anos. Assume seu cargo Parag Agrawal, chefe de tecnologia da empresa.

Há mais de um ano, investidores questionavam a gestão do empresário, que também preside a Square, sua empresa de pagamentos. Por volta das 13h (horário de Brasília), após a notícia ser divulgada, as ações da companhia subiam 4,4%. No entanto, encerraram esta segunda-feira em queda de 2,7%

Em uma carta divulgada em seu perfil na rede social, Dorsey elenca três motivos que o fizeram tomar essa decisão neste momento.

O primeiro é que Parag passou por um rigoroso processo para ser escolhido como novo presidente. "Ele é minha escolha há um tempo diante de como entende profundamente a companhia e suas necessidades", escreveu.

Dorsey sofre pressão no cargo e, no início do ano passado, precisou defender publicamente que era capaz de presidir o Twitter e a Square ao mesmo tempo.

Na época, o fundo ativista Elliot Management, do bilionário Paul Singer, apoiador do Partido Republicano, comprou US$ 1 bilhão na companhia. O fundo, que nomeou à época quatro membros ao conselho, defendia a substituição na presidência por preocupações de governança corporativa.

Dorsey foi nomeado presidente do Twitter em 2015, depois de um período afastado do posto. À época, o conselho executivo da rede social considerou que só aceitaria um candidato que pudesse realizar o trabalho em tempo integral.

No trimestre finalizado em outubro, a receita da empresa subiu 37%, para US$ 1,28 bilhão (R$ 7,1 bilhões). No período, o prejuízo líquido foi de US$ 537 milhões (R$ 2,9 bilhões).

Com 211 milhões de usuários ativos diários monetizáveis —uma métrica interna que conta o número de usuários conectados aos quais a plataforma mostra publicidade—, o grupo aprofunda esforços em áreas como pagamentos e comércio eletrônico.