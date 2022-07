ITE-Facamp cresce 3,0% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal

O Índice de Tendência Econômica da Facamp (ITE-Facamp) cresceu 3,0% na margem em maio, na série com ajuste sazonal, acelerando em relação à alta de 1,0% registrada em abril. Com o resultado, a média móvel trimestral do indicador avançou de 0,35% para 1,6%.

"O resultado dá continuidade à recuperação do indicador, que vem registrando resultados positivos na margem desde março deste ano. Apesar do resultado expressivo na comparação mensal, há uma tendência de desaceleração registrada no acumulado de 12 meses", afirmam os pesquisadores do Núcleo de Estudos de Conjuntura (NEC) da Facamp, em nota.

Na comparação interanual, o ITE-Facamp registrou crescimento de 0,78%, após contração de 1,0% em abril. O índice acumula alta de 3,2% nos 12 meses encerrados em maio, abaixo do crescimento de 4,7% registrado no mês anterior.

O indicador

De acordo com o NEC-Facamp, o ITE tem um coeficiente de correlação de Pearson (r) de 0,84 com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). Em relação ao PIB trimestral, o coeficiente de correlação foi de 0,79 no quarto trimestre de 2021.

O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, divulga o ITE-Facamp entre os dias 10 e 15 de cada mês.