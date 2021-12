Itapemirim diz que cerca de 25 mil tiveram pedido de reacomodação ou reembolso atendido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Itapemirim Transportes Aéreos (ITA) informou nesta segunda-feira (20) que a suspensão temporária de suas atividades, anunciada na última sexta, afetou um total de 45.887 passageiros que tinham serviços contratados entre a data do anúncio e o dia 31 de dezembro. Destes, cerca de 25 mil já tiveram pedidos de reacomodação ou reembolso atendidos, segundo a companhia. Com o objetivo de acelerar o atendimento das solicitações, a ITA adicionou a aba "Reembolso", que disponibiliza um formulário para solicitação do serviço, em seu site. O prazo de pagamento é de até 30 dias. A empresa também disponibilizou um chat e número de telefone (0800 723 2121) para atender os clientes afetados pela suspensão, com funcionamento entre 6h e 21h, mas afirma que, por causa da alta demanda, pode haver demora acima do esperado para o atendimento. Inicialmente, a ITA havia disponibilizado apenas um canal de email para solicitações. A companhia orienta os passageiros a não realizarem check-in online ou comparecerem aos aeroportos antes de contatarem a empresa. A ITA afirma que clientes que ainda estejam em sua cidade de domicílio com voos programados a partir desta segunda serão atendidos apenas com reembolso integral dos valores pagos nos serviços. Já os que estão fora do domicílio e que tenham viajado anteriormente com a ITA devem entrar em contato através dos canais de atendimento da companhia para solicitar reacomodação de retorno aos seus destinos de origem. O Grupo Itapemirim diz que também está utilizando sua empresa de transporte rodoviário, a Viação Itapemirim, para reacomodar passageiros. A ITA afirma ainda que está trabalhando em sua reestruturação para retomar as operações o mais breve possível. Nesta segunda, o Procon de São Paulo notificou a ITA pela suspensão dos voos. A entidade exige a realocação dos passageiros em outros voos ou o reembolso imediato de todos consumidores que não conseguirem ser realocados no prazo máximo de cinco dias, segundo Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP. A multa pode chegar a R$ 11 milhões. A entidade diz ainda que pretende mover uma ação civil pública coletiva por danos morais e materiais contra a empresa. Sobre a notificação, a ITA afirmou em nota que não tem medido esforços para dar assistência aos passageiros impactados pela suspensão temporária de suas operações e que já recebeu em sua sede os representantes dos órgãos fiscalizadores para prestar todos os esclarecimentos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.