Itália multa Google em 102 milhões de euros por abuso de posição dominante

O órgão regulador de concorrência da Itália aplicou nesta quinta-feira, dia 13, uma multa de 102 milhões de euros ao Google, por abuso de posição dominante com o intuito de favorecer seus aplicativos. A multa foi atribuída à exclusão pelo Google de um aplicativo desenvolvido pela Enel de seu sistema Android. Há mais de dois anos, o Google não permite que o aplicativo JuicePass, da Enel, opere no chamado Android Auto - sistema que garante o uso seguro de aplicativos em carros -, impedindo seu uso de maneira desleal para favorecer o Google Maps, argumenta o regulador italiano.

