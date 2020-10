Isenções de IPVA para pessoas com deficiência crescem 55% em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de carros de pessoas com deficiência que será isento de IPVA em 2021 cresceu 55% na comparação com 2020 e atingiu 614 mil veículos, segundo levantamento do Sinafresp (Sindicato dos Agentes Fiscais de Rendas de SP).

O pacote de ajuste fiscal aprovado recentemente pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), enrijeceu as regras de isenção do imposto para esse grupo e passou a concedê-la apenas para pessoas com deficiência física severa e que tenham feito adaptações ao veículo.

Ainda conforme a pesquisa, um terço de toda a frota do estado de São Paulo não vai pagar IPVA no ano que vem, atingindo cerca de 8,96 milhões de carros. A maioria será de veículos com mais de 20 anos (85%).