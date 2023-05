Isenção para carros pode custar até R$ 990 mi, e governo discute compensação

O Ministério da Fazenda tem um prazo de 15 dias para apresentar os detalhes do pacote, mas Haddad já indicou que pretende concluir as tratativas antes disso.

Os descontos levarão em conta três fatores e poderão chegar a até 10,96% do valor do veículo: a produção nacional das partes, a eficiência energética e o preço do automóvel.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) disse, em entrevista à GloboNews, que o programa deve durar "três ou quatro meses". O desejo inicial do MDIC era que o programa se estendesse até o fim do ano, mas a pasta está aberta a negociar um prazo menor.

Um grupo dentro do governo cita a possibilidade de o desconto recair apenas sobre esses dois tributos, dada a dificuldade de encontrar uma medida compensatória para o corte no PIS/Cofins. Outra ala, porém, diz que permanece a intenção de dar descontos também sobre PIS/Cofins, como anunciado.

A medida foi anunciada nesta quinta-feira (25) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo ele, serão reduzidas as alíquotas de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e PIS/Cofins.

Caso a duração do programa seja menor, de quatro meses, o custo ficaria em cerca de R$ 560 milhões, de acordo com estimativas preliminares.

