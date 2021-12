IPVA poderá ser parcelado em 5 vezes a partir de janeiro, anuncia Doria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) anunciou que o IPVA poderá ser pago em até cinco parcelas a partir de janeiro de 2022. A medida foi divulgada em coletiva de imprensa neste sábado (11) e será publicada no Diário Oficial na próxima semana, segundo Doria.

Atualmente, o imposto pode ser quitado em até três parcelas. "Essa foi uma decisão de ontem, sexta-feira, e que atende uma parcela considerável da população", disse Doria. "É razoável que tenhamos compreensão de que vão precisar de um pouco mais de tempo para poder ter, no parcelamento, uma forma mais adequada de pagar o IPVA. E isso também se aplica para o licenciamento de IPVA de novos veículos, a partir do dia 2 de janeiro de 2022."

A Secretaria da Fazenda e Planejamento permite que o contribuinte pague o tributos com o IPVA com cartão de crédito ou débito ou por carteira digital, à vista ou parcelado. A alternativa, porém, vale para débitos não inscritos na dívida ativa.

A ampliação das parcelas do IPVA acontece em meio a disparada de preços dos carros que deve aumentar o valor do imposto no próximo ano.

O imposto é baseado valor dos veículos, que aumentou em média 24,94% entre outubro de 2020 e o mesmo ano de 2021, segundo o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) devido a falta de peças e queda na produção de novos veículos durante a pandemia. Modelos como Gol 1.0, da Volkswagen, e Uno Way 1.0, da Fiat, terão aumento no IPVA de 31 % a 14%, segundo estimativas.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa em Santos, no litoral do Estado, na qual Doria anunciou também o repasse de R$ 346 milhões para continuação de obras de infraestrutura no acesso a cidade de Santos e ao porto local.

O chamado "Binário de Santos" prevê a reconstrução do pavimento da Avenida Bandeirantes, a implantação de passarelas e um novo viaduto na Via Anchieta. As obras devem geral 1,2 mil empregos e beneficiar 560 mil pessoas, segundo o governo.