IPVA de carros em SP varia de R$ 54 a R$ 577 mil; veja os mais caros e os mais baratos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IPVA mais caro a ser pago em 2023 em São Paulo é de R$ 577.921,56, do modelo Porsche 918 Spyder, ano 2015, segundo a Secretaria de Fazenda do estado. O valor de mercado deste carro em setembro de 2022 era de quase R$ 14,5 milhões.

O estado de São Paulo registra somente duas unidades desse modelo. No ano passado o esportivo de luxo também despontou no ranking do IPVA mais caro e os proprietários tiveram que desembolsar, cada um, R$ 527.493,20 com o imposto do carro.

Os donos de veículos em São Paulo poderão pagar o IPVA 2023 na rede bancária a partir de 2 de janeiro, mas já é possível verificar o valor de mercado definido pelo governo para calcular o imposto deste ano no site da Secretaria da Fazenda.

O tributo poderá ser pago em até cinco parcelas e os vencimentos começam a ocorrer a partir de 11 de janeiro, conforme calendário divulgado nesta terça (20). O desconto neste ano para quem quitar o imposto à vista volta a ser de 3%, menor que os 9% concedidos no ano passado.

Outra curiosidade é o menor valor a ser pago de IPVA em 2023. Um modelo de fabricação própria (artesanal, feito para uso próprio) identificado pela secretaria como "Antonio Carlos", ano 2004, com valor de mercado de R$ 1.335 em setembro do ano passado, e imposto de R$ 54,20.

Entre as motocicletas, o IPVA mais caro é do modelo Ducati 1299 Superleggera, que tem uma uma única unidade registrada no estado, com valor de mercado de R$ 441 mil. O imposto a ser pago é de R$ 8.828,60.

Dentre os SUVs, classificados pelo estado na categoria de utilitários, o proprietário de um Rolls-Royce Cullinan, fabricado em 2022, pagará R$ 247.864,68 só de IPVA. O valor de mercado do carro de luxo foi avaliado em R$ 6,1 milhões.

Sobre o valor venal do veículo, calculado por pesquisa anual feita pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), aplica-se a alíquota referente ao tipo de combustível utilizado: 4% para carros de passeio; 2% para motocicletas e similares, caminhonetes cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado; além de 1,5% para caminhões e 1% para os veículos de locadoras, registrados em São Paulo.

VEJA OS VEÍCULOS COM OS MAIORES E MENORES VALORES DE IPVA EM 2023

CARROS

Maior valor:

- Porsche 918 Spyder

- Ano de fabricação: 2015

- Frota: 2

- Valor de mercado em setembro/2022: R$ 14.448.039,00

- Valor do IPVA 2023: R$ 577.921,56

Menor valor:

- Antonio Carlos/fabricação própria

- Ano de fabricação: 2004

- Frota: 1

- Valor de mercado em setembro/2022: R$ 1.355

- Valor do IPVA 2023: R$ 54,20

CAMIONETA/UTILITÁRIO

Maior valor:

- Rolls-Royce Cullinan

- Ano de fabricação: 2022

- Frota: 2

- Valor de mercado em setembro/2022: R$ 6.196.617

- Valor do IPVA 2023: R$ 247.864,68

Menor valor:

- Tokuji/fabricação própria

- Ano de fabricação: 2004

- Frota: 1

- Valor de mercado em setembro/2022: R$ 3.608

- Valor do IPVA 2023: R$ 144,32

MOTOS

Maior valor:

- Ducatti 1299 Superleggera

- Ano de fabricação: 2017

- Frota: 1

- Valor de mercado em setembro/2022: R$ 441.430

- Valor do IPVA 2023: R$ 8.828,60

Menor valor:

- MON/Protótipo

- Ano de fabricação: 2003

- Frota: 17

- Valor de mercado em setembro/2022: R$ 962

- Valor do IPVA 2023: R$ 19,24