iPhones terão mesma entrada USB de Android, diz executivo da Apple

No Brasil, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) seguiu a discussão europeia e abriu uma consulta pública entre junho e setembro para proposta de padronização de carregadores de celulares com padrão USB-C.

Joswiak explicou que a Apple sempre preferiu usar padrões proprietários em seus aparelhos do que ser forçada a adotar recomendações de legisladores. O executivo também argumentou que a troca do Lightning para o USB-C geraria muito lixo, e não o contrário.

A declaração foi feita durante o evento Tech Live, do jornal americano The Wall Street Journal. Joswiak, contudo, não disse se a mudança valerá apenas para a União Europeia.

