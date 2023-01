IPCA-15 tem alta de 0,55% em janeiro

A alta prevista pelo mercado financeiro para o IPCA é de 5,48% no acumulado de 2023, de acordo com o boletim Focus publicado na segunda-feira (23) pelo BC.

Sua variação é calculada entre a segunda metade do mês anterior e a primeira metade do mês de referência da divulgação. Ou seja, neste caso, a coleta ocorreu de dezembro a janeiro.

Como a variação do IPCA é calculada ao longo do mês de referência, o dado de janeiro ainda não está fechado. Será conhecido no dia 9 de fevereiro.

