IPC-S desacelera a 0,64% em junho, após 0,81% em maio, revela FGV

Os itens que mais pressionaram para cima a variação do IPC-S do fechamento de junho foram gasolina (2,73% para 1,89%), passagem aérea (-6,72% para 12,47%) e tarifa de eletricidade residencial (3,03% para 2,09%). Etanol (9,33% para 5,89%) e plano e seguro de saúde (0,87% para 0,87%) completam a lista.

Das oito categorias de despesas que compõem o indicador, quatro registraram acréscimo na variação da terceira quadrissemana de junho para o fechamento do mês, sendo a maior contribuição do grupo Educação, Leitura e Recreação, que saltou de -0,65% para 1,15%. Em maio, a taxa havia sido de -0,70%. Nesta classe de despesa, a FGV destaca o comportamento de passagem aérea, cuja variação passou de -6,72% para 12,47% na comparação quadrissemanal.

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou a 0,64% no fechamento de junho, após variação de 0,81% em maio e de 0,57% na terceira quadrissemana do mês. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador acumulou alta de 8,29% nos 12 meses até junho, maior que o avanço de 7,98% ocorrido nos 12 meses até maio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.