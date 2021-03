IPC-S acelera em 5 de 7 capitais analisadas na 3ª quadrissemana de março, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou em cinco das sete capitais pesquisadas da segunda para a terceira quadrissemana de março, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira, 24. O índice geral avançou de 0,88% para 1,03% no período. Por capitais, o acréscimo nas taxas de variação foi observado em Salvador (0,41% para 0,61%), Belo Horizonte (0,76% para 0,89%), Rio de Janeiro (0,78% para 0,90%), Porto Alegre (0,79% para 1,07%) e São Paulo (1,03% para 1,21%). Em contrapartida, registraram alívio nas taxas as seguintes cidades: Brasília (1,21% para 1,17%) e Recife (0,91% para 0,87%).

