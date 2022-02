IPC-Fipe sobe 0,79% na 1ª quadrissemana de fevereiro, após +0,74% em janeiro

No leitura inicial deste mês, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe ganharam força: Habitação (de 0,65% em janeiro para 0,71% na primeira quadrissemana de fevereiro), Alimentação (de 1,19% para 1,38%), Transportes (de 1,03% para 1,12%) e Saúde (de 0,22% para 0,37%).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.