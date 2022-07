Interesse da indústria em lançar novos produtos cai em junho e preocupa setor

Para a CEO da associação, Virginia Vaamonde, o recuo é um sinal de preocupação quanto à confiança do setor industrial na recuperação pós-pandemia. Por região do país, somente o Sul e o Nordeste registram variações positivas quanto à intenção, em junho, de lançamentos.

Segundo o indicador, na comparação com junho de 2021, a queda é de 8,2%. Houve recuo também no período de 12 meses, quando a retração ficou acumulada em 10,9% em relação ao ano anterior.

