Inter fecha acordo para comprar fintech americana Usend

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Banco Inter anunciou nesta sexta-feira (27) que vai comprar a fintech americana Usend, especializada no mercado de câmbio e de remessas internacionais.

Com a aquisição, o Inter pretende competir com as fintechs americanas Chime e SoFi, disputando clientes digitais.

A compra ainda depende de aprovações regulatórias no Brasil e nos Estados Unidos. O Inter não divulgou os valores da transação.

Segundo o banco digital brasileiro, a Usend possui soluções competitivas para a realização de remessas de dinheiro entre países, além de possuir a licença de instituição financeira em mais de 40 estados americanos. A fintech também possui uma base de mais de 150 mil clientes.

"Com a aquisição da Usend, o Inter terá a vantagem de contar com estrutura e base de clientes sólidas, se posicionando como um full digital banking [banco digital completo] nos EUA, oferecendo produtos e serviços mais baratos, justos e eficientes", afirmou o presidente do Inter, João Vitor Menin, em nota.

A Usend também opera no mercado de cartão de débito, de cartão-presente (gift cards) e recarga de celular. Até o final do ano, a fintech deverá lançar sua própria plataforma de investimentos e seguros, além de cartão de crédito.

"A consequência [dessa aquisição] será fortalecer a competição das fintechs nos Estados Unidos, levando as soluções da Usend e o nosso know-how de digital banking, sendo a primeira empresa brasileira do segmento a fincar os pés de forma firme nos Estados Unidos", disse Menin.

Em nota, o banco afirmou que, com a união das duas empresas, pretende desenvolver uma plataforma que oferte produtos financeiros e não-financeiros. Entre os planos da instituição também está o investimento em marketing online para alavancar a base de clientes e acelerar o crescimento de sua participação no mercado americano (market share).