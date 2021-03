Instituto Reuters vê redações brasileiras chefiadas só por brancos

O relatório se baseia na mais recente pesquisa do Instituto Reuters sobre jornalismo digital no mundo. Os veículos brasileiros incluem, entre outros, os jornais Folha e O Globo, os portais UOL e G1, as redes Globo e Record e os sites Brasil 247 e O Antagonista.

O Instituto Reuters avalia o quadro em 20 veículos de cada país. No Brasil, havia um único diretor de Redação/editor-chefe não branco no relatório anterior. Agora não há nenhum.

O relatório se limita aos três países, mais Estados Unidos e África do Sul, estes com resultados melhores --18% e 60%, respectivamente, de chefes de Redação não brancos.

"No Brasil, na Alemanha e no Reino Unido, nenhum dos veículos na amostra tem editor não branco", destaca a entidade, ligada à Universidade Oxford.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo divulgou novo relatório sobre a diversidade racial em cinco grandes mercados, com atenção para o retrocesso brasileiro em relação ao estudo divulgado em 2020.

