Instituto de empresários faz seminário sobre segurança jurídica

"Hoje, o contencioso judicial pode chegar a 75% do nosso PIB, algo que prejudica muito as empresas. Precisamos de clareza e previsibilidade", diz Sahyoun.

Segundo o presidente do IUB, Nabil Sahyoun, um dos objetivos do encontro é encontrar uma forma de reduzir o contencioso judicial no Brasil, especialmente à luz de novas legislações aprovadas, como a Lei da Liberdade Econômica e marcos regulatórios.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Instituto Unidos Brasil (IUB), que reúne empresários, fará um seminário na próxima quinta-feira (19), em São Paulo, para discutir a segurança jurídica no país. Participam o advogado constitucionalista Ives Gandra Martins, o ex-advogado-geral da União Luís Inácio Adams e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello.

