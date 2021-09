Instituições empresariais e de ensino lançam evento para discutir democracia

O empresário também é um dos signatários do manifesto em defesa das eleições que no mês passado reuniu empresários, banqueiros, intelectuais e outros nomes da sociedade civil, organizado em reação às ameaças de Bolsonaro às eleições.​

Eduardo Mufarej, empresário e fundador do movimento Renova BR, que forma candidatos políticos, é um dos participantes do programa, chamado de Democracia em Foco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de instituições empresariais e de ensino se reuniu para lançar, na próxima quinta-feira (16), uma série de conversas sobre democracia. Os eventos, que serão realizados digitalmente em formato de webinários, acontecem um dia após os discursos de Jair Bolsonaro com ameaças golpistas durante as manifestações de seus seguidores nesta quarta (7).

