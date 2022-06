Instagram tem instabilidade na manhã desta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Instabilidades no funcionamento do Instagram provocaram picos de reclamações de usuários na manhã desta quinta-feira (29) e na noite anterior no site especializado Downdetector, que compila alertas de falhas em páginas e aplicativos.

Usuários relataram problemas no acesso ao feed, na publicação de stories e falhas para realizar o login na rede social. Os mesmos picos também foram registrados na Argentina, nos Estados Unidos e no Reino Unido.

O número de reclamações por hora esteve acima da média desde a noite de quarta (28), permanecendo baixo apenas durante a madrugada desta quinta (29).

"Instagram está fora do ar (ou muito lento) desde as 10h45 de hoje (29/06/2022). Tanto para acesso via celular como PC", escreveu um usuário na caixa de comentários do Downdetector.

De acordo com manifestações no Twitter, também há dificuldade para enviar mensagens privadas e para carregar os stories de outras pessoas.

Procurado, o Instagram não se manifestou sobre a instabilidade do serviço até as 14h desta quarta (29).